Ahoy weer de grootste kroeg van Nederland? Drie weken voor Vrienden van Amstel is onzekerheid troef

Onzekerheid troef rond de Vrienden van Amstel Live. Of de concertreeks in Ahoy Rotterdam doorgaat, kan de organisatie drie weken voor de aftrap niet zeggen. Ondertussen is het decor al in aanbouw. ,,Als het kan, moeten we er staan.’’