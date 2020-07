Douane heeft weer beet: 242 kilo cocaïne in containers Rotterdamse haven onderschept

videoBij verschillende controles in de Rotterdamse haven zijn zaterdag door de douane twee partijen cocaïne onderschept. In totaal gaat het om 242 kilo drugs met een straatwaarde van ruim 18 miljoen euro.

De eerste partij cocaïne werd gevonden in een container met sinaasappelpulp. De container was vervoerd door een zeeschip dat woensdag was aangekomen uit het Braziliaanse Santos. De drugs, in totaal 30 kilo, zaten verstopt achter een wand. De container was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam.

Later op de dag had de douane weer beet. In een container met printerinkt zaten elf sporttassen met daarin 212 kilo coke. Ook deze container was woensdag aangekomen uit Brazilië en zou worden vervoerd naar een bedrijf in Duitsland. Justitie laat weten dat alle drugs inmiddels zijn vernietigd. De bedrijven voor wie de container bestemd waren, hebben vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken. Het Harc-team, een samenwerking van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Rotterdamse Openbaar Ministerie, onderzoekt de vondst.

Afgelopen donderdag ontdekte de douane nog per toeval een partij van 500 kilogram cocaïne. Deze drugs zaten verstopt in twintig sporttassen in een zeecontainer. Ook deze container kwam oorspronkelijk uit Brazilië.

In de Rotterdamse haven wordt regelmatig drugs onderschept. In 2019 werd een recordhoeveelheid drugs onderschept: 34.000 kilo.

Volledig scherm De drugs is in beslag genomen en inmiddels vernietigd. © Harc-team