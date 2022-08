Nostalgische foto's uit bijzondere Rotterdamse tijd: ‘Ik stond dichtbij de mensen die ik fotografeerde’

Fotograaf Hansje de Reuver legde in de jaren 80 en 90 de literaire kopstukken van Rotterdam vast. Van Jules Deelder tot Frans Vogel en Cor Vaandrager, ze werden allemaal in prachtig zwartwit vereeuwigd.

De Reuver (1947, Rotterdam) maakte al sinds de jaren zeventig deel uit van het culturele wereldje in Rotterdam. ‘De prinses van de sien’ werd ze ooit liefkozend door dichter/politicus Manuel Kneepkens genoemd. „Die bijnaam kreeg ik later van hem omdat ik veel op Poetry International kwam en al die dichters kende", zegt De Reuver. „Ik heb ook ooit een boek gemaakt over De Hef, samen met 22 dichters. Dan trek je vanzelf veel met die gasten op en dan word je dus zo genoemd.”

Grote namen zoals Jules Deelder en Frans Vogel leerde De Reuver kennen omdat ze de vaste still-fotograaf van filmmaker Bob Visser was. „Bob liet veel bekende Rotterdammers in zijn films spelen. Hij heeft een keer een film over de Eerste Wereldoorlog in Zevenkamp opgenomen. Daar was toen nog niets. Eén modderboel. Ik heb toen ook foto's van onder anderen Jules en Frans gemaakt.”

Poetry International

Foto's van die oorlogsfilm en ander werk van De Reuver zijn nu te zien in galerie Dig It Up aan de Nieuwe Binnenweg 13B. De expositie ‘Rotterdam jaren 80/90' toont niet alleen de markante koppen van bekende Rotterdammers, maar ook van de stad van dertig, veertig jaar geleden. Zo fotografeerde De Reuver vanaf de Euromast poëziefestival Poetry International dat vroeger in Het Park werd gehouden.

Quote Ik stond dichtbij de mensen die ik fotogra­feer­de. Dat zie je denk ik ook terug in m’n werk Hansje de Reuver

Ook het oude Centraal Station en podium/café Rotown figureren in haar verhalende fotografie. Hoe was het om in die tijd in Rotterdam te wonen? De Reuver: „De stad beleefde een bloeiende tijd. Dat vonden veel mensen niet, maar ik had een toffe tijd.”

Ze bracht in die jaren veel tijd in cafés door waar spontaan foto's werden geschoten. „Ik werkte altijd in opdracht, voor reportages. Maar daarna gingen we vaak nog even de kroeg in. Meneer Pardoel, tegenover café Timmer op de Oude Binnenweg, daar zaten we bijvoorbeeld regelmatig. En als ik dan ineens zag dat het licht mooi viel op iemand dan pakte ik m'n camera. Zo zijn de meeste foto's gemaakt, er werd nooit geposeerd. Ik stond dichtbij de mensen die ik fotografeerde. Dat zie je denk ik ook terug in m’n werk.”

‘Rotterdam jaren 80/90' is nog te zien t/m 3 september bij DIG IT UP. Woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur. Tegelijkertijd met de expositie is ook een behorend fotoboek van Hansje de Reuver verschenen.

Volledig scherm Hansje de Reuver bracht veel tijd in cafés door waar ze spontaan foto's maakte. © Hansje de Reuver

