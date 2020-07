Optredens Glennis Grace, Jeroen van der Boom en Xander de Buisonjé in Kuip geschrapt na ophef Feyenoordfans

Met name Glennis Grace staat bekend als groot Ajaxfan. Zo werkte ze eerder mee aan de videoclip ‘Wij zijn Ajax'. Net als Glennis Grace traden Jeroen van den Boom en Xander de Buisonjé in de Amsterdamse Arena op en zijn ze supporter van Ajax. Veel Feyenoordaanhangers spuiden hierover hun onvrede op Twitter.

Vervelende sfeer

Eigenaar Karin de Haas van evenementenbureau Dehaasprojecten geeft toe dat het afblazen van de drie artiesten ver gaat. ,,Maar uiteindelijk horen de fans ook bij de Kuip. Wij vinden het belangrijk om juist in deze tijd een evenement te organiseren waarbij iedereen zich prettig en welkom voelt.’’ Volgens De Haas was er na de aankondiging ‘een vervelende sfeer van 010-020 uitlatingen’ ontstaan. ,,Zoiets past niet in deze tijd.’’ Het is nog onduidelijk hoe hoog de rekening van de gecancelde optredens is en wie moet betalen.