Celstraf na dodelijke steekpartij om uitgeleende controller, maar ‘ook slachtoffer droeg bij aan escalatie’

Mario (71 jaar) dronk graag een biertje in kroeg, zijn laatste glas liep uit op fatale ruzie

De 71-jarige Mario was ‘een lieve man die graag gezellig een biertje dronk’. Maar bij zijn laatste biertje in een café in Rotterdam-Charlois wordt de Rotterdammer het ziekenhuis in geslagen, waar hij later overlijdt. ,,Zo ontzettend droevig’’, zeggen bekenden.

10 augustus