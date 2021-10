Crack rokende junks op paar meter van kinderen, ouders maken zich zorgen: ‘Ik slaap er niet van’

,,Ouders klagen erover”, zegt directeur Nathalie Arnhem van de kinderopvang in de buurt van het parkje, Small Kidz. In anderhalf jaar tijd is het ooit vriendelijke woonwijkje tussen de hippe Hoogstraat en verkeersaders Goudsesingel en Mariniersweg veranderd in een duister drugsgebied van nog geen halve vierkante kilometer. De straatjes en het park aan het Achterklooster moeten de bewoners van de appartementsgebouwen en zo’n 300 jonge kinderen van Kinderdam en Small Kidz delen met daklozen. Vaak kampen ze met psychische problemen en verslaving. Bij Kinderdam gooide een dakloze die een bed zocht de ruit van een babyslaapkamer in, zegt een medewerker.