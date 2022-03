Rotterdammers met weinig geld krijgen gratis tandartszorg: ‘Vrouw had acht rotte kiezen’

De man die zaterdagmiddag bij Didi Landman in de tandartsstoel lag, in haar praktijk in Rotterdam-Terbregge, was geen alledaagse klant. Sterker, hij was al zeker twintig jaar niet op bezoek geweest bij een tandarts. In haar tandartsstoel lag een dakloze Rotterdammer, die kampte met psychische problemen en de gevolgen van een langdurige drugsverslaving. ,,Hij kon het zich eigenlijk niet meer herinneren wanneer iemand voor het laatst naar zijn gebit had gekeken’’, vertelt tandarts Landman.