Van saffraan- tot sneeuwvlokjes: deze ijsjes van ver zijn gewoon te krijgen in Rotterdam

De ideale remedie tegen de hitte van de stad: suppen op de Bergse Plassen

10:30 Het gewiebel met een peddel op een surfboard is al een paar jaar in opkomst, maar breekt nu echt door: suppen (stand up paddling). De sport is momenteel razend populair en dat is goed te verklaren. Je traint er je hele - door coronakilo’s geteisterde - lichaam mee, maar het is óók nog eens rustgevend en volgens sommigen zelfs meditatief. Een bijkomend voordeel: je ontsnapt op het water aan de hittegolf in de stad.