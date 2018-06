Bradley is de allerknapste man van het land

Hij is beretrots. Rotterdammer Bradley Zee (23) werd zaterdagavond verkozen tot Mister Universe Nederland. Met die titel mag hij zichzelf de knapste des lands noemen. In juli vliegt hij naar de Dominicaanse Republiek om Nederland wereldwijd te vertegenwoordigen. En voor wie het weten wil: ja, Bradley is nog vrijgezel.

Het was een thuiswedstrijd zaterdagavond in Worldhotel Wings in Rotterdam. Bradley, die inmiddels in Nieuwerkerk aan den IJssel woont, voelt zich door en door Rotterdammer. Hij groeide op in de Maasstad en is er bijna dagelijks voor werk. Zaterdagavond toonde Bradley evenveel internationale allure als zíjn stad Rotterdam. De jury prees de jongeman, die personal trainer is, ook om zijn afgetrainde lijf. Hij kreeg zelfs een medaille voor Mister Best Body. Dubbel prijs dus voor de twintiger.

,,Ik heb wel wat fotoshoots gehad, maar dat was veel kleinschaliger. Ik hoop dat dit een stap is naar iets veel groters.’’ Dromen van een modellencarrière doet hij al veel langer. ,,Mensen zeggen best vaak dat ik een leuke uitstraling heb’’, vertelt hij. Maar nog veel belangrijker is het plezier dat hij eruit haalt. ,,Dit is zó leuk om te doen en de verkiezing is al een waanzinnige ervaring.’’

Zelfvertrouwen

Naar de finale kijkt hij erg uit, hoewel er nog wel wat voorbereidingen getroffen moeten worden. Zo moet zijn catwalkloopje nog extra geoefend worden, gaat hij nóg meer trainen om de laatste grammetjes vet weg te werken en wil hij aldaar wat Spaans kunnen spreken.

Hij hoopt een plek in de top 10 te pakken. ,,Maar eigenlijk wil ik gewoon winnen. Ik wil graag voor Nederland die titel winnen en mijn land trots maken’’, klinkt het strijdvaardig. ,,Ik heb er veel vertrouwen in en sta er vooral heel positief in.’’ Meer dan veertig landen zijn vertegenwoordigd in de finale.

Aan vrouwelijke aandacht overigens ook geen tekort. ,,Die dames in het publiek gingen helemaal uit hun dak toen ik het podium op kwam.’’ Bradley is nog maar sinds een maandje vrijgezel, maar eigenlijk bevalt dat ook wel. Hoe dames zijn hart kunnen winnen? ,,Kijk, ik hou van vrouwen met een spontane babbel en een leuke lach. Natuurlijk is het fijn als ze knap zijn, maar uiteindelijk draait het om het innerlijk.’’ En zo werkt het bij de Men Universe verkiezing waar hij 27 juli in de finale staat ook. Naast uiterlijk wordt er gekeken naar uitstraling, kleding én karakter.

Volledig scherm Een stralende Bradley na de winst van de titel. © RV

✌🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 May 2018 om 5:46 PDT

Today’s menu with Brad n breakfast, scramble eggs with some tomato and onion. Enjoy youre weekend !! ✌🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Apr 2018 om 6:42 PDT