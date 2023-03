Brahim Z. (31) zou als ‘freelancer’ opdracht hebben gegeven voor aanslagen in Rotterdam-West

Brahim Z. zou aan de touwtjes hebben getrokken als opdrachtgever van een reeks aanslagen in Rotterdam-West. Zijn ‘soldaten’ zouden echter meermaals op het verkeerde adres hebben toegeslagen. Een man raakte zwaargewond toen een handgranaat in de keuken ontplofte. Een televisiekijkers werd net niet geraakt toen zijn een kogel van buiten in zijn bankstel eindigde.

Heeft Z. daadwerkelijk als ‘freelancer’ van niemand specifieks criminele klussen aangenomen, zoals een anonieme bron herhaaldelijk beweert? Zou hij vervolgens opdracht hebben gegeven om op panden, winkels en bedrijven te schieten om mensen af te persen zoals de politie denkt?

Gaf hij na een partij drugs die zou zijn verdwenen opdracht een handgranaat naar binnen te gooien bij ouders van de vermeende dieven? Waarbij uiteindelijk het verkeerde adres werd geraakt? Een slachtoffer, die ging kijken waar het glasgerinkel vandaan kwam, raakte zwaargewond.

Screenshots van chats zijn belangrijk bewijs

In het bewijs spelen chats op de telefoon die van de 31-jarige Rotterdammer zou zijn een belangrijke rol. Chats waarvan screenshots zijn gemaakt, maar die niet op de telefoon zelf staat. Zijn deze daadwerkelijk aan hem te linken?

Er staat immers geen afzender vermeld op de screenshots. De chats over soldaten -zoals de uitvoerders van criminele klussen in het veld heten. En over auto's die geregeld zijn. En over mensen die gepakt moeten worden.

De grote vraag is of Brahim, bijnaam Bram, daadwerkelijk deze gesprekken heeft gevoerd. Zelf zwijgt hij tijdens de rechtszaak, op een enkele korte opmerking na. Zijn advocaat Veerle Hammerstein meent dat er geen bewijs is dat hij een deelnemer is in de chats puur omdat screenshots op een telefoon staan die hij zou gebruiken.

In haar ogen ging de rechter er tijdens het het stellen van vragen te veel van uit dat Z. de gesprekken zou voeren. Daarom wraakte zij de drie rechters. De wrakingskamer zal later kijken of de rechters dusdanig vooringenomen waren, dat nieuwe rechters de zaak onder zich moeten krijgen.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.