Bram (17) is een beetje verliefd: ‘Misschien vraag ik of ze mee gaat naar de film’

Bo houdt van cultuur: ‘Ben vooral geïnteres­seerd in van die verborgen hotspots’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Bo de Kaper gaat zaterdag los tijdens Museumnacht010. „Ik ben vooral geïnteresseerd in van die verborgen culturele hotspots zoals WORM en Roodkapje.”