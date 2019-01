Bram Grisnigt (1923-2019): bevlogen oorlogsheld

De Nederlandse James Bond werd hij wel genoemd. Met het overlijden van Bram Grisnigt, vrijdag op 96-jarige leeftijd, verliest ons land de laatste spion van het Bureau Inlichtingen. In die hoedanigheid vergaarde de Rotterdammer in de Tweede Wereldoorlog uit alle bronnen inlichtingen over het Duitse beleid, vaak met gevaar voor eigen leven.

Grisnigts lange levensloop leest als een spannende roman. Het verhaal begint op de dag dat de 18-jarige Grisnigt op zijn fiets stapt en richting Frankrijk koerst, in de hoop om via Marseille het nog niet bezette Nederlands-Indië te bereiken. Hij ontmoet onderweg Piet Hoekman en samen monsteren ze aan op een boot naar Curaçao. Grisnigt reist daarna zonder Hoekman verder op een olietanker in de richting van Engeland. Het schip wordt ter hoogte van Jamaica getorpedeerd, maar Grisnigt overleeft.

De Rotterdammer wordt door de Amerikaanse marine uit zee geplukt en naar de VS gebracht. Daarna reist hij door naar een opleidingskamp van de Prinses Irene Brigade in Canada. Daar treft hij Hoekman opnieuw. Na de dood van Hoekman - hij werd eind '43 in Oost-Brabant doodgeschoten door Duitse soldaten - zet Grisnigt hun spionagewerk voort. Op 2 februari 1944 wordt hij in Amsterdam uitgepeild. Hij overleeft verhoren door de Gestapo, een aantal concentratiekampen en een dodenmars. Na de oorlog vertrekt hij met de liefde van zijn leven Ann naar Curaçao. In 1974 streek Grisnigt, na een internationale loopbaan bij Shell, met zijn Ann neer in Hoogerheide.

Als een held heeft Grisnigt zichzelf nooit gezien. ,,Er zaten ontzettend veel mensen in het verzet, zonder hen had ik geen seinadres gehad. Zij verdienen net zo veel eer,’’ zei hij in 2015 nog. Vorig jaar verscheen zijn biogirafie: Spion van Oranje.