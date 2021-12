Brand door theelichtjes in flatwoning Schiedam, moeder en kind vervoerd naar het ziekenhuis

UPDATEDe brandweer rukte in de nacht van vrijdag op zaterdag met meerdere wagens uit naar een brand in een flatwoning aan de Burgemeester Gijsenlaan in Schiedam. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vielen er theelichtjes op het vloerkleed toen bewoners kerstavond aan het vieren waren. De bewoners van de woning, een moeder en haar kind van twee jaar oud, zijn met lichte brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd.

Ook ging een derde persoon mee naar het ziekenhuis voor onderzoek. De brandweer heeft het hondje van de bewoners gered. Vanwege hevige rookontwikkeling werden alle bewoners uit de flat geëvacueerd.

Het vuur ontstond rond 01:00 uur op de eerste etage van de flatwoning met zes verdiepingen. Bij de brandweer kwam in eerste instantie een ‘vage melding’ binnen van ‘mogelijk vuurwerk die naar binnen is gegooid of een kaars die op het vloerkleed is gevallen’, zo meldde de woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in eerste instantie. Het bleek toch te gaan om het laatste.

Wakker bellen

Zo een vijftig bewoners zijn door de brandweer naar buiten gebracht. Bewoners stonden met hun kinderen, hond en katten voor de deur. Veel mensen waren pas op de hoogte toen de rook zich verspreidde naar vijf etages, sommigen merkten het pas toen ze de sirenes hoorden. De hulpdiensten hebben ook bij deuren moeten aanbellen om mensen wakker te krijgen.

Quote Ik dacht dat er ruzie was maar ging het balkon op en zag dat er rook was

Een bewoner die aan de andere kant van de eerste etage woont waar brand uitbrak, vertelt dat ze sliep na een ‘gezellige kerstavond’ te hebben gevierd. ,,We lagen al te slapen, tot ik opeens rumoer hoorde. Ik dacht dat er ruzie was maar ging het balkon op en zag dat er rook was. Ik ben maar koffie gaan zetten omdat ik het idee had dat het iets verderop gebeurde. De brandweer klopte aan en zei dat we naar buiten moesten.”

Badjas en slippers

Een andere bewoonster van 21 jaar moest met haar badjas en slippers de deur uit. ,,Dat wij buiten moesten staan in de kou vind ik zelf niet zo erg. Het kan iedereen overkomen. Ik begreep van mijn buren dat er een kaars is omgevallen. Het is heel erg voor die mensen wat er is gebeurd.”

Een vrouw moest met haar baby op schoot wachten tot ze weer terug naar haar woning kon. ,,Het is vervelend dat het moet, maar gelukkig ligt ze te slapen en merkt ze er weinig van. Gelukkig is iedereen ook veilig. Dat is het allerbelangrijkst.”

Opvang

Omstreeks 02.00 uur zijn de woningen vrijgegeven. De brandweer heeft het gebouw geventileerd en gecontroleerd op de aanwezigheid van koolstofmonoxide. Stichting Salvage regelt opvang voor de bewoners van de woning waar de brand is ontstaan. Zij kunnen vannacht niet thuis slapen.

