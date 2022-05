Brand en drugsonderzoek in seniorenflat, bewoners zijn geschokt: ‘Niet normaal wat hier is gebeurd’

De brand is op maandagochtend gesprek van de dag in de Wilgenstaete-flat. Veel ouderen staan deze ochtend op de tiende verdieping om de schade met eigen ogen te zien. Naaste buren worden een hart onder de riem gestoken. ,,Het was een gekkenhuis hier. Niet normaal wat hier is gebeurd. Kijk hoe het eruit ziet”, zegt een bewoner van de flat, terwijl ze wijst naar de muren die zwart zijn van het roet. In de lucht zweven nog asdeeltjes. Een brandslang ligt nog op de grond. Het pand van de aangehouden Rotterdammer is verzegeld en twee beschadigde deuren van naaste bewoners zijn dichtgetimmerd met hout.