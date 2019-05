Brand in bandenloods kan vervelend staartje krijgen voor landbouwers

De roetdeeltjes liggen in het kassengebied tussen de Hoekeindseweg en de Zevenhuizerplas. Het platform Rijnmond Veilig, dat burgers informeert over rampen en incidenten in hun omgeving, schrijft op zijn webpagina dat gewassen die worden geteeld in kassen waarvan de ramen dicht stonden wel gewoon kunnen worden gegeten. Kinderen mogen pas weer buitenspelen in het gebied nadat de roetdeeltjes zijn verwijderd, een klus die waarschijnlijk langer dan een dag duurt.



De grote brand hield een groot deel van de middag en avond de regio in haar greep. Het vuur in de loods brak even rond vieren uit en sloeg over naar een naastgelegen autoschadehersteller, waar enkele auto's beschadigd raakten. De brandweer schaalde al gauw op naar grip 1 waardoor er van heinde en verre brandweerlieden konden worden gemobiliseerd om de brand te bestrijden. Tegen achten gaf de brandweer het sein brandmeester. De gitzwarte rookpluimen waren tot in het centrum van Rotterdam te zien.