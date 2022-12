Brand in dak van huis Capelle, bewoners op tijd naar buiten

met videoDe brandweer is vanavond uitgerukt voor een brand in een huis in Capelle aan den IJssel. De brand was rond 20.00 uur uitgebroken tussen het dak en het dakbeschot van het huis. Deze is mogelijk veroorzaakt door doorvoer van een schoorsteenkanaal.