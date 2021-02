Brand in flat IJsselmonde, moeder brengt zichzelf en kinderen in veiligheid

Een moeder heeft zichzelf en haar kinderen vannacht in veiligheid weten te brengen nadat er brand uitbrak in hun woning op de achtste verdieping van een flat in Rotterdam-IJsselmonde. De ambulance bracht het drietal ter controle naar het ziekenhuis. In totaal moesten 24 bewoners in alle haast hun huis verlaten.

Wat de oorzaak van de brand is, kon de brandweer vannacht nog niet vertellen. Kort voor twee uur belde de bewoonster zelf de brandweer. Omdat de brand op de achtste verdieping was in een hoge flat sloegen de hulpdiensten direct groot alarm. Ook omdat de kou én sneeuw een ontruiming moeilijker maken. Bewoners kunnen niet lang buiten staan in afwachting van wat er komen gaat.

Veel rook

Het vuur werd eerst vanaf de galerij bestreden en daarna ook vanuit de hoogwerker. De vlammen sloegen uit de woning. Een grote rookwolk was op afstand te zien. De brandweer haalde de buren en de bewoners van de woningen boven de brand naar buiten. Als niet werd opengedaan, trapte de brandweer voor de zekerheid de deur in om uit te sluiten dat iemand toch nog binnen was. Een bewoner was zelf naar buiten gegaan en zag dit vanaf beneden gebeuren.

In totaal moesten 24 bewoners van 12 woningen in alle haast naar buiten. Veelal gekleed in pyjama, met een warme jas erover, liepen de bewoners over de gladde parkeerplaats naar een buurflat voor de eerste opvang. Een enkele oudere aan de arm van een agent. Daarna werden ze naar het warme politiebureau bij winkelcentrum Zuidplein gereden.

Verwarming uitgevallen

De vraag is of de bewoners vannacht weer naar huis kunnen. In afwachting van nieuws hierover zijn de bewoners naar sporthal De Enk in Rotterdam-Vreewijk gebracht. De centrale verwarming is uitgevallen én bij sommigen ligt de voordeur eruit. De schade in de woning waar de brand uitbrak, is groot.

