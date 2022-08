Brand in hoogspanningshuisje op de Maasvlakte snel geblust

Het vuur ontstond in het plafond van een hoogspanningshuisje van een bedrijf in aanbouw. Omdat de brand in de isolatie heerste, was hij aanvankelijk lastig te blussen. Desondanks slaagde de brandweer er snel in het vuur onschadelijk te maken. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Wel is het dak zwartgeblakerd.