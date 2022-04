Brand in machinekamer van vrachtschip met 5000 ton stookolie aan boord

column Tot volgende week donderdag 21.00 uur droom ik van het wonder

Ben wat van de kaart, licht ontoerekeningsvatbaar eigenlijk. Al dagen in de ban van voorpret, van iets groots op komst. Zelfs als een heftige werkdag met te veel vergaderingen zo lang duurt dat ik duizel, als de file voor de Van Brienenoord in de avondspits niet eens meer rijdt, maar al een haf uur stil staat, of als de baby voor de derde keer in een nacht de boel wakker schreeuwt, zijn het steeds die twee woordjes die me weer dat gelukzalige gevoel teruggeven.

22 april