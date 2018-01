Brand in Rotterdams restaurant: Net daarvoor maakte ik een selfie

Het restaurant was vanavond volop in bedrijf toen er brand ontstond in de afzuigkap in de keuken op de eerste etage. Al snel kwam er door het luchtrooster veel rook vrij. ,,Het was wel echt schrikken", vertelt Dena van der Noordt (17) die in het restaurant aan het eten was met familie. ,,Ik zat er pal achter met mijn hoofd. Vier minuten voordat we doorhadden dat er echt brand was maakte ik nog een selfie juist omdat de vlammen toen al hoog waren. Ik had toen alleen niet door dat het foute boel was."