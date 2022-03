Brand in woning in Rotterdam: bewoner uit pand gered

De hulpdiensten kregen rond 04.00 uur een melding van een brand in Rotterdam-West. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de woonkamer. Ondanks dat de brand snel is geblust, is de woning onbewoonbaar. De persoon die door de brandweer is gered is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.