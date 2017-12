Brand shishalounge had technische oorzaak

Video Al zes jaar badlakens op de vloer vanwege lekkage

12:01 Angelina Arhin (38) is er helemaal klaar mee. Ze woont al zes jaar in een huurappartement met een lek dak. Op het plafond zit een meterslange vochtplek en als het regent, vallen de druppels op haar laminaat. De Rotterdamse is nu helemaal klaar met woningcorporatie Woonstad en wil weg uit de Carnisselaan. ,,Een droog huis'', zucht de moeder van twee dochtertjes. ,,Is dat te veel gevraagd?''