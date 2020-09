Brandbrief van Zuid-Holland aan het kabinet: ‘Miljarden nodig voor de economische motor’

Stormloop op kaartjes depot: site Boijmans tijdelijk overbelast

2 september Het nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen is niet alleen in trek als foto-object, menigeen wil het ook graag van binnen zien en het uitzicht vanaf de daktuin bekijken. Op de gratis kaarten om de spiegelpot te bezoeken, is een stormloop ontstaan.