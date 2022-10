Brandende lantaarns en terrasverwarmers: ‘Wij proberen zuinig te doen, gemeente laat het versloffen’

Honderden dakloze arbeidsmi­gran­ten weer terug naar eigen land of aan het werk

In 2021 zijn meer dakloze arbeidsmigranten vanuit Rotterdam teruggekeerd naar hun eigen land óf aan nieuw werk geholpen dan in eerdere jaren. Zo’n honderd vonden er weer werk, zo'n 220 gingen vrijwillig of verplicht terug naar eigen land.

