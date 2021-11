Brandon (5) werd doodgereden door een blowende pakketbezorger: acht maanden cel geëist

Bewoners worden gek van 'spookalarm' dat 's nachts afgaat: ‘Politie, help ons’

Bewoners rondom de Wilhelminakade in Rotterdam klagen steen en been over een alarm dat afgaat in de Maastoren. Bij milieudienst DCMR kwamen dit weekend ruim zestig klachten binnen over de herrie. ‘Misschien kan Sinterklaas die Maastoren in zijn zak stoppen?’

