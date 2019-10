Brandon (5) werd voor zijn deur doodgereden: ‘Zijn droom was om voor Feyenoord te spelen’

Binnenkijken De liefde voor planten is een beetje uit de hand gelopen

19:00 In Binnenkijken nemen we een kijkje in de woning van bewoners in de regio. Zij vertellen over hun droomhuis, hun favoriete plekken of over details in hun woning. Vandaag: Jeroen Ketting (31). Hij geeft het toe: zijn liefde voor groene planten is een beetje uit de hand gelopen. Maar zijn groene oase in West geeft hem rust en veel plezier.