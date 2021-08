Brandstichting en bekladding sportschool voorzitter supportersvereniging Roze Kameraden: ‘Totaal onacceptabel’

De sportschool van Paul van Dorst (33), de voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging de Roze Kameraden , is in de nacht van zaterdag op zondag beklad met anti-LHBTQI+ leuzen. Ook is er brand gesticht. Dat bevestigt de politie.

De politie kreeg rond half één de melding van een brand aan de Brielselaan. Voorafgaand aan de brand hebben verschillende mensen een knal gehoord, meldt de politie. Er zou iets tegen een rolluik zijn aangegooid waardoor er brand is ontstaan. Toen de politieagenten ter plaatse kwamen, kon er al snel worden vastgesteld dat er sprake was van opzet. De bekladding is ondertekend met RJK. Deze afkorting staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een onderdeel van de harde Feyenoordkern.

Van Dorst is erg geschrokken en ontdaan van het voorval. ,,Ik had rekening gehouden met graffiti, maar dat het zulke teksten zouden worden, gecombineerd met brandstichting en poging inbraak? Dat had ik niet verwacht.’’ Volgens de sportschoolhouder toont dit geweld dat het belang van de Roze Kameraden groot is. ,,Ik hoop dat de daders nooit meer een voet in een stadion mogen zetten en een hele tijd mogen brommen. Verder hoop ik dat ze verplicht langs moeten gaan bij slachtoffers van anti-LBTI-geweld.’’ Van Dorst denkt geen moment aan stoppen. ,,Zeker niet. Wij zijn sterker. Er zijn veel meer positieve dan negatieve reacties gekomen. Hierdoor zijn we gesterkt in onze missie.’’

De Rotterdamse locoburgemeester Bert Wijbenga, die de oprichter deze week ontmoette bij de lancering, is woest. ,,Ik vind dit echt verschrikkelijk. Dit past niet bij Feyenoord en niet bij Rotterdam. Hier moet je jezelf kunnen zijn, daarom vond ik de oprichting van deze club juist zo mooi. Dat dit gebeurt, is onacceptabel. Dat zo iemand ‘flikker op, kankerhomo’ op zijn sportschool ziet staan. Ik heb contact gehad met de politiechef en Mark Koevermans en die nemen het net zo hoog op als ik. Dit is totaal onacceptabel.”

Volgens de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans toont de bekladding dat de roze supportersvereniging juist keihard nodig is. ,,De LHBTI-acceptatie in het voetbal heeft, zacht gezegd, nog een flinke weg te gaan’', schrijft hij op Twitter. ,,100 procent achter Paul van Dorst en de Roze Kameraden. Hoop dat de daders snel worden gepakt.’’ D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers noemt de bekladding ‘echt schandalig'.

COC Nederland noemt de bekladding van de sportschool ‘zeer confronterend'. ,,Zo'n aanval op iemands privé-onderneming is volstrekt onacceptabel’’, zegt woordvoerder Jan-Willem de Bruin. ,,Dat is verschrikkelijk.’’ Het COC wil dat Feyenoord krachtig stelling neemt tegen het LHBTI-geweld. ,,De club moet laten zien vierkant achter de Roze Kameraden te staan. Ook LHBTI’ers moeten hand in hand met elkaar en de rest van de supporters van voetbal kunnen genieten. Wij verwachten ook dat Feyenoord zo snel mogelijk contact opneemt met Paul van Dorst.’’

De sportschoolhouder gaf eerder al aan dat hij negatieve reacties ontving over de oprichting van de supportersvereniging. Hij wilde daar toen niet te veel over uitweiden. Wel zei hij preventief met de politie te hebben gesproken. ,,Het geeft me een fijn gevoel om te weten dat de politie van ons initiatief op de hoogte is", zei hij.

Paul van Dorst, oprichter Roze Feyenoord-fanclub.

