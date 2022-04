Brandweer bevrijdt kat uit boom na drie dagen

Politie neemt meerdere slagtanden van olifanten in beslag na vondst van ‘verdachte houten kist’

In een internationaal onderzoek naar de handel in ivoor heeft de politie meerdere slagtanden van olifanten in beslag genomen. De ruim 85 kilo ivoor heeft een waarde van meer dan 50.000 euro, meldt de politie.

28 april