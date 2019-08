Brandweer bezig met laatste bluswerkzaamheden na zeer grote brand in Overschie

updateEr woedt een zeer grote brand in een leegstaand bedrijfspand in de Abraham van Beyerenstraat in Rotterdam-Overschie, vlak bij Rotterdam The Hague Airport. Aanvankelijk was er van veraf was een donkere rookwolk zichtbaar. Inmiddels komt er al veel minder rook vrij, maar de brand is nog niet onder controle.