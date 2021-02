Brandweer en ANWB demonteren auto om poes uit de motor te redden

In de spiegel Fred Piek? Wie zijn naam niet kent, kent vast zijn liedjes als ‘Oude Maasweg’ en ‘Kaap’ren Varen’

26 februari In De Spiegel vertellen mensen in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: de Vlaardingse folkzanger en gitarist Fred Piek (71). Over zijn verleden in bands als Fungus en The Amazing Stroopwafels, zijn muzikale plannen en bezig blijven. ,,Muziek maken houdt me energiek.’’