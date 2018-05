Brandweer en buurt redden kinderen uit brandend huis

De brand was rond negen uur geblust. Er waren drie kinderen in de woning aanwezig in de leeftijd van 2, 12 en 14 jaar oud. Ze waren alleen thuis. De kinderen zijn allemaal, met hulp van buurtbewoners, veilig buiten gekomen. De jongste was door zijn oudere broers vanuit een raam naar een balkon gegooid. Daarmee hebben zij volgens de brandweer goed gehandeld.