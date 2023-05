Brandweer haalt onderkoelde jongens uit Zevenhuizerplas bij Rotterdam-Nesselande

Moeders gestoken door kind van hooguit 12 bij speeltuin: ‘Gingen alleen de kinderen halen’

Een vermoedelijk piepjonge dader - de politie denkt dat hij niet ouder is dan 12 jaar - stak maandagavond twee moeders toen ze hun zoontjes kwamen ophalen bij een speeltuin. Hellevoetsluis is in de ban van deze absurde steekpartij. ,,Dat dit in zo’n jong koppie opkomt...’’