Brandweer over kurkdroge natuur: ‘Help ons bij voorkomen én snel ontdekken branden’

Verslagen­heid maar ook optimisme na brand in Ouddorp: 'De natuur is machtig, die komt er weer bovenop’

De verzengende duinbrand die dinsdag bij Ouddorp zo’n acht hectare natuurgebied van De Punt in de as legde, doet niet alleen de lokale bevolking pijn. Ook de recreanten en vakantievierders in de Zuid-Hollandse badplaats zijn ontdaan door de troosteloze aanblik van de afgefikte bomen en struiken. Toch is er ook optimisme. ,,De natuur is zo machtig: over twee jaar is het hier weer groen.”

10 augustus