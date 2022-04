Brandweer sloopt dak voor blussen brand in woning Rotterdam-Zuid

Man schrikt wakker door keiharde knal en vlammen in woonkamer

Een man in Rotterdam-West werd vanochtend opgeschrikt door een keiharde knal. Hij zag vervolgens dat z’n woonkamer in brand stond en er een ruit was gesneuveld. De scherven lagen op straat. Hij rende snel naar buiten en belde de brandweer. Die was snel aanwezig om de brand te blussen.

