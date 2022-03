Brandweer staat steeds vaker op gekke plek ‘op wacht’ in plaats van in de kazerne (en dit is waarom)

Rotterdam van Toen In de soos bij de Antwoord­kerk luisterde de jeugd van Zuid naar de nieuwste singles

Is het ’t mooie weer? Hebben de vaste lezers van Rotterdam van Toen de lente in de bol en fladderen ze uit? Lekker een tochtje met de Spido, fietsen door de moorddadig mooie Krimpenerwaard, het woestijnzand van de auto wassen? Hoe dan ook, veel tijd om te reageren op de raadplaat was er kennelijk niet, want we moeten het doen met een handjevol reacties. Da’s ook voetbal, zou een sportcommentator zeggen.

26 maart