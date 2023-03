‘Brein’ achter megafraude had 24 dure horloges en twintig fietsen: ‘Heb mezelf in het kwadraat verrijkt’

Omwonenden blussen brand die ontstaat na explosie bij buurtsuper­markt

Buurtbewoners hebben afgelopen nacht een brand bij een Rotterdamse supermarkt geblust. De brand ontstond midden in de nacht, even na 01.30 uur, na een explosie in de Zwart Janstraat. Na de harde knal brak brand uit op de stoep voor de buurtsuper in de winkelstraat. Niemand raakte gewond.