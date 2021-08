Brievenbus vol kaarten en gedichten van patiëntjes gestolen uit Rotterdams ziekenhuis: ‘Dit is echt kansloos’

update Ruzie loopt uit de hand in Rotterdam-Zuid: man (31) raakt lichtge­wond na schietpar­tij

20 augustus Een ruzie in een woning aan de Tarwestraat in de Rotterdamse Tarwewijk is vrijdagavond uit de hand gelopen. In de woning is geschoten en hierbij raakte de 31-jarige bewoner gewond. Twee mannen zijn na het incident naar buiten gevlucht. Eén van hen, een 24-jarige man uit Ridderkerk is aangehouden.