Britse importeur: ‘Mijn lading varkensvlees is door brexit-formaliteiten weggerot in Rotterdamse haven’

The Student Hotel grijpt in om werksfeer personeel te herstellen

12:53 The Student Hotel grijpt in op de locatie in Rotterdam en plaatst twee medewerkers en een managementlid over naar andere hotels om de werksfeer te herstellen. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat vorige week zaterdag werd ingesteld nadat er een mail was rondgegaan vol beschuldigingen aan het adres van het Rotterdamse management.