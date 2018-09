Broederliefde in Ahoy: vuurwerk met een platina randje

Uren voor aanvang van het uitverkochte concert van Broederliefde in Ahoy stroomt het voorplein al vol fans. Veel jonge tieners, maar toch ook meer ouderen dan ik op voorhand zou denken. En een aantal mannen in lederhosen en dames in Heidi-kostuum. Gekke dresscode voor een concert van een oer-Rotterdamse rapgroep. Ze stonden verkeerd, bleek toen ze vroegen of hier het Oktoberfest was. Bijna goed, één ingang verder.



Wél goed in de rij: Marco Toledo met zijn 11-jarige dochtertje Maevis. Vrijdag stond het gezin uit Oostvoorne nog bij een tribute-band van Prince, gisteren was het Broederliefde. Als naar haar favoriete nummer wordt gevraagd van de mannen uit Spangen, twinkelen de ogen al: ,,Glad ijs!’’, roept ze. Voor Maevis is het de eerste keer dat ze naar een concert van Broederliefde gaat, evenals voor vader Marco: ,,Ik vind het vooral voor haar hartstikke leuk’’, lacht hij. ,,Zelf is het niet echt mijn muziek, maar voor je dochter ga je mee hè? En ach, het zal ongetwijfeld leuk worden.’’