Broer metaalmiljonair gaat volgens OM in Dubai door met criminele zaken: ‘Politie schrikt kennelijk niet af’

De schrik van winkeliers mept erop los na roken in de supermarkt: ‘Ik sla je dood’

Voor winkeliers van winkelcentrum De Koperwiek in Capelle aan den IJssel was hij een gevreesde bezoeker: Ramdew G. (52). Na de mishandeling van een medewerker van supermarkt Jumbo kreeg hij een toegangsverbod tot het shopgebied dat hij na zijn vrijlating compleet negeerde. Hoewel G. zijn leven inmiddels ‘op de rails’ zou hebben, moest hij zich woensdag verantwoorden in de rechtbank. ,,Ik was totaal mezelf niet.’’