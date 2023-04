Broer metaalmiljonair zou in Dubai doorgaan met criminele zaken: ‘Hij heeft appeltje met ‘m te schillen’

‘Rien de regelaar’ schenkt archief van de befaamde voetbal­club aan de stad: ‘Fortuna staat altijd op één’

,,Ik ben een echte Fortunees en zeker geen Victoriaan,” zegt Rien Stolk (72). Hij haakte af bij de Vlaardingse club die ooit betaald voetbal speelde, toen die in 2004 fuseerde met voetbalvereniging TSB en de naam Victoria’04 kreeg. En dat terwijl hij in de jaren dat hij lid was alles verzamelde wat maar met zijn club te maken had.