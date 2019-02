Broer van doodgeschoten rapper Feis ontwaakt uit coma

Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, en zijn broer raakten op nieuwjaarsdag betrokken in een ruzie buiten een kroeg op de Nieuwe Binnenweg. De rapper werd doodgeschoten , terwijl zijn broer in coma raakte. De politie meldt dat hij inmiddels uit zijn coma ontwaakt is.

De zoektocht naar de schutter is nog in volle gang. De politie meldt dat de oorzaak vermoedelijk ‘een onbenullige kroegruzie’ was, waar het duo niets mee te maken had. Op dinsdagavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Daarbij komt de moeder van de twee slachtoffers aan het woord: ,,Ik was net een soort robot. Want, ja... De ene moet je begraven en de andere vecht voor zijn leven. Ik kan het niet in woorden beschrijven, maar je wenst het echt niemand toe.’’