Brokstuk aangespoeld op strand Maasvlakte, melder denkt aan vliegtuig vermiste voetballer

Na de vondst van het brokstuk bij de Tweede Maasvlakte, richting Rockanje, riep de politie vanavond de hulp van de brandweer en de Koninklijke Reddingsmaatschappij is. Die zochten in het donker andere stranden ten zuiden af, zonder nog meer te vinden. Met een drone wordt nogmaals gezocht.

De Volkskrant meldde vanavond dat op het strand aan de westkust van Frankrijk twee zitkussens zijn aangespoeld, die vermoedelijk afkomstig zijn van het vliegtuig waarin Sala zat. Het privévliegtuig met de 28-jarige Sala vloog vanuit Nantes over Het Kanaal naar zijn nieuwe club in Cardiff toen het vorige week maandag van de radar verdween.

De voetballer had tijdens de vlucht nog een spraakbericht naar zijn vrienden gestuurd. ‘Het toestel lijkt uit elkaar te vallen’, zegt Sala tegen zijn vrienden en familie. ‘Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken. Papa, wat ben ik bang!’ Zoektochten naar het vermiste vliegtuig leverden niets op.