Brokstuk op Maasvlakte niet van vermist vliegtuig voetballer Sala

Organisa­tor Kralingse Bos Festival wil eekhoorn­par­don: ‘Iedereen verdient een tweede kans’

13:10 Aziz Yagoub, de eigenaar van poppodium Annabel en organisator van het Kralingse Bos Festival, pleit voor een ‘eekhoornpardon’ voor de Amerikaanse rode eekhoorn die is gesignaleerd in het Kralingse Bos. Het beestje hoort niet thuis in Europa maar, zoals de naam al zegt, in Noord-Amerika en moet dus worden gevangen.