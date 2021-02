Brouwer, er zit fruit in mijn bier! Hagelnieuwe bierbrouwerij doet het net iets anders

Da's handig: Grote boodschap­pen voortaan in elektri­sche deelbak­fiets

12:15 Even naar het tuincentrum met de auto? Dat kan voortaan ook met de deelbakfiets. Want de Baqme is sinds vandaag te huur in Rotterdam en in de bak past 80 kilo aan spullen. Of kinderen. ,,Het is de missing link in deelvervoer”, zegt Berenice van Gessel, medeoprichter van de Rotterdamse start-up.