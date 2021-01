Bruidegom stapt na het ja-woord met teveel alcohol op achter het stuur en moet rijbewijs inleveren

In de spiegel De bijzondere carrière van Peter Oskam: agent, scheids­rech­ter, Kamerlid én burgemees­ter van Capelle

21 januari In de Spiegel vertellen mensen in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Peter Oskam (61), nu burgemeester van Capelle aan den IJssel, eerder Tweede Kamerlid (CDA) en scheidsrechter in het betaald voetbal. Over vader zijn, grenzen trekken en ‘het jongetje’ in hem.