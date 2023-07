Buien, maar soms ook zon in Rotterdam vandaag

De gekke ideeën van Dion en Maya zitten allemaal in deze hotelkamer in Rotterdam: ‘Hele ziel zit erin’

Overnachten in een hotelkamer vol kleurrijke, hedendaagse kunst met een hoge fun factor. Het kan in nhow Rotterdam, waar het kunstenaarskoppel Toiz Art uit Hardinxveld-Giessendam zich naar hartenlust mocht uitleven in kamer 1401. En nhow wil verder met de twee kunstenaars.