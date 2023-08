Buitenkijken in de volkstuin van Kim: 'Ik woon én werk hier'

Automobi­list kachelt achter ambulance aan, maar motorrij­der pikt dat niet en grijpt in

Een automobilist heeft donderdag op de A15 bij Rhoon met ruim 120 kilometer per uur op zo’n 15 meter afstand van een ambulance mét patiënt gereden. Toen hij besloot dat die 120 kilometer per uur nog niet snel genoeg was, haalde hij de ambulance en twee auto’s ook nog van rechts in.