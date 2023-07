Buitenkijken op Katja's volkstuin: 'Ik heb het al 27 jaar'

Man (69) uit Spijkenis­se omgekomen bij verkeerson­ge­luk in Brielle

Een 69-jarige man uit Spijkenisse is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op De Nolle in Brielle. Door nog onbekende oorzaak verloor hij de macht over het stuur en botste op een betonnen blok.