Bultrug gespot in Nieuwe Waterweg

updateEen bultrug is gesignaleerd in de monding van de Nieuwe Waterweg. Mogelijk zwemt de walvis al een paar dagen in de omgeving rond. Volgens SOS Dolfijn gaat het goed met de vis.

De bultrug werd gespot door werknemers van Euromaxx. Hij werd hier rond 13:30 uur gezien. Volgens getuigen trekt hij nu richting Oostvoorne. Volgens Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn gaat het zeer waarschijnlijk om dezelfde bultrug die 4 november bij Scheveningen is gesignaleerd. Ook hing hij 14 oktober rond bij Texel.

Bultruggen zoeken de Noordzee steeds vaker op. ,,De populatie is toegenomen omdat de commerciële walvisjacht aan banden is gelegd‘’, legt Van den Berg uit. ,,Er zijn gewoon meer bultruggen en die verkennen nu nieuwe plekken. In de Noordzee hebben ze het prima naar hun zin want hier zit veel vis. Bovendien kan de bultrug goed zwemmen in ondiepe zeeën zoals onze Noordzee.‘’

Nieuwsgierig

SOS Dolfijn houdt in de gaten hoe het met de walvis gaat. ,,We roepen op om van afstand van hem te genieten. Het is niet nodig om hem weg te jagen. Hij kan zijn weg prima vinden. Het zijn hele nieuwsgierige en avontuurlijke dieren.‘’

Wim van Yperen, van facebookgroep Bultrug Scheveningen, zag hem eerder voorbij zwemmen. ,,Zo vaak komen walvisachtigen in deze omgeving niet voor. Ik woon hier al dertig jaar, het is de eerste keer dat ik een bultrug heb gezien. Dat is toch heel bijzonder.‘’

